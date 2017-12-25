Смертельная авария по дороге в Керчь

На трассе Феодосия-Керчь вчера случилось ещё одно страшное ДТП. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД, пассажир автомобиля, выехавшего на «встречку» – смертельно травмирован.

24 декабря в 03:48 водитель автомобиля «ЛАДА ЛАРГУС», 1967 г.р., двигаясь в Ленинском районе, по автомобильной дороге Феодосия-Керчь в направлении Керчи на 369км 800м, выехал на полосу встречного движения, в результате чего столкнулся с автомобилем «ДАФ», который двигался во встречном направлении в Феодосию.

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В результате ДТП пострадали пассажиры «ЛАДА ЛАРГУС»: у пассажира 1989 г.р. диагноз – ушиблено-рваная рана височной части головы темечно-височной области, у водителя 1967 г.р. – ушиб грудной клетки слева, пассажир 1992 г.р. получил травмы, несовместимые с жизнью.



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