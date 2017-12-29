Смертельное ДТП под Керчью

Этим утром в районе поселка Горностаевка произошла смертельная авария. «Лоб в лоб» столкнулись грузовик и Жигули.При лобовом столкновении автомобиль марки Жигули в буквальном смысле сложился в гармошку. Очевидцы утверждают, что в легковушке есть погибшие – 2 человека.

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Сегодня был густой туман в городе и на трассе. Водителей призывают быть бдительнее.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и скорая помощь. Подробности ДТП выясняются.

Фото из соцсети

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