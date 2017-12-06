Смотри за строительством автоподходов к Крымскому мосту в режиме онлайн

Спешим сообщить, что на сайте КерчьИНФО появился новый раздел с веб-камерами, установку и настройку устройств видеонаблюдения произвел интернет-провайдер «АПЕКС-КРЫМ».

Как мы ранее писали, одна из камер круглосуточно транслирует изображение с главного въезда в город, что позволяет сотрудникам ГИБДД фиксировать нарушителей правил дорожного движения.

Еще одна веб-камера была установлена на многоэтажке в районе «Верхний солнечный». Теперь любой желающий может в высоком разрешении следить онлайн за ходом строительства автоподходов Крымского моста. Кроме того, данное устройство совершает регулярный поворот на 180 градусов, что позволяет расширить зону наблюдения.

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Трансляция ведется круглосуточно и без перебоев. Руководство интернет-провайдера «АПЕКС-КРЫМ» не исключает, что в будущем будет установлено еще несколько веб-камер в самых интересных и востребованных локациях. Таким образом, за жизнью Керчи смогут наблюдать не только обычные пользователи интернета, но и правоохранительные органы, которым будет проще опознать возможных нарушителей порядка и спокойствия в городе.

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