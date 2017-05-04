Смотровая площадка Керченского моста осыпается

На строительстве моста замечена неприятная деталь. Смотровая площадка, ставшая в последнее время одной из главных достопримечательностей Керчи, осыпается.

Строители опасаются, что из-за оползней на смотровой площадке может стать попросту небезопасно. Однако, местные жители говорят, что осыпается смотровая уже очень давно, еще задолго до начала строительства Керченского моста.

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Все дело в том, что смотровая площадка — искусственная насыпь. А под ней находятся ходы, ведущие из крепости Керчь и, соответственно в нее. Действительно, в последнее время нагрузка на площадку увеличилась, из-за возросшего количества автомобилей, посещающих смотровую. Но вряд ли можно говорить о том, что площадка будет закрыта для посещения туристами.

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