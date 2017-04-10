Смотровая площадка Керченского моста: туристический объект или бесхозная территория?

В Керчи существует большое количество достопримечательностей, которые привлекают туристов из разных стран мира. Побывав в Керчи, можно вдохновиться великолепием античной эпохи, полюбоваться дикими пляжами, склонить голову у монументов времён Великой отечественной войны и посетить древнейшие храмы Крыма.

Однако, с присоединением Крыма к Российской Федерации в городе появилась новая, современная и не менее важная достопримечательность — Керченский мост.

Ежедневно на смотровую площадку стройки века съезжаются десятки людей. Посмотреть на грандиозное строительство и запечатлеть себя на его фоне хотят не только керчане, но и жители других городов страны.

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Но вместо обустроенной комфортабельной площадки на месте, куда приезжают все, чтобы полюбоваться Керченским мостом, на данный момент туристы видят только неубранную и неухоженную территорию. Там нет ни хорошей подъездной дороги, ни ограждений на краю обрыва, ни скамеек. Туристические фирмы лишены возможности добавить новую достопримечательность Керчи и Крыма в список объектов, так как к смотровой площадке Керченского моста нет ни дороги, ни парковки.

С приходом «плюсовой» температуры желающих приехать на это место становится все больше, а порядка все меньше. Мусорный бак, расположенный рядом, пустует, а бутылки, бумажки и прочий мусор раскидан по территории площадки.

По факту на этом месте, как минимум, должна быть обустроенная парковка, отремонтирована подъездная дорога, установлены скамейки. А, как максимум, там может расположиться и небольшое место для отдыха с тентами, горячими напитками и сувенирной продукцией.

Разве новая достопримечательность Керчи должна оставаться в такой разрухе? О каком туристическом потенциале может идти речь, если город не использует возможности, которые преподносит история.



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