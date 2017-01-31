Керченский пролив замерзает

Снежная зима, похоже, капитально обосновалась на уютных керченских улочках и берегах Керченского залива. Многим уже изрядно надоела минусовая температура, гололёд и снежные хлопья, которые по закону подлости летят именно в лицо. Однако есть и те, кто не перестаёт находить во всем красоту и неповторимость природы.

Казалось бы, снег каждый раз одинаковый и по-новому не ляжет. Но если отвлечься от будничных проблем, присмотреться и немного пофантазировать, без труда можно найти что-то новое и необычное.

Именно так и сделала наша постоянная читательница Людмила Бахарева, которая поделилась своими фото керченского побережья.

Читайте: Снежное царство в районе завода им. Войкова

На снимках видно, как чуть подтаявшие льдинки на берегу моря, стали похожие на рыбьи чешуйки, а камни, которые укутал снег, стали похожи на большие сугробы в воде.

Не стоит уповать на недостатки погоды, ведь из-за этого можно пропустить все самое интересное!

1 of 10
Керченский пролив замерзает
Керченский пролив замерзает
Керченский пролив замерзает
Керченский пролив замерзает
Керченский пролив замерзает
Керченский пролив замерзает
Керченский пролив замерзает
Керченский пролив замерзает
Керченский пролив замерзает
Керченский пролив замерзает
Керченский пролив замерзает
Керченский пролив замерзает
Керченский пролив замерзает
Керченский пролив замерзает
Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА