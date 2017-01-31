Снежная зима, похоже, капитально обосновалась на уютных керченских улочках и берегах Керченского залива. Многим уже изрядно надоела минусовая температура, гололёд и снежные хлопья, которые по закону подлости летят именно в лицо. Однако есть и те, кто не перестаёт находить во всем красоту и неповторимость природы.

Казалось бы, снег каждый раз одинаковый и по-новому не ляжет. Но если отвлечься от будничных проблем, присмотреться и немного пофантазировать, без труда можно найти что-то новое и необычное.

Именно так и сделала наша постоянная читательница Людмила Бахарева, которая поделилась своими фото керченского побережья.

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На снимках видно, как чуть подтаявшие льдинки на берегу моря, стали похожие на рыбьи чешуйки, а камни, которые укутал снег, стали похожи на большие сугробы в воде.

Не стоит уповать на недостатки погоды, ведь из-за этого можно пропустить все самое интересное!

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