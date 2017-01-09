На Керчь «внезапно» опустилась настоящая зима. Однако дорожные службы не спешат чистить дороги.

Несмотря на то, что еще буквально несколько дней назад в Керчи термометры показывали температуру +10, сегодня улицы города замело снегом. Безусловно, белоснежные сугробы создают неповторимый пейзаж, и любоваться им хочется бесконечно, но повод ли это забывать о том, что происходит на проезжей части?

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Сурового зимнего гололеда на проезжей части города в основном нет, за исключением отдельных маршрутов. Массивные колеса транспортных средств «раскатали» городские трассы, тем самым создав на обочинах сугробы грязного снега. Мало того, что выглядят эти «объекты» весьма несимпатично, так они еще и мешают пешеходам переходить дорогу.

Утром снегоуборочная техника была замечена только в одном месте города — около торгового порта.

Стоит отметить, что песчаной смесью дороги посыпаны лишь в центральной части Керчи. На остальных дорогах водителям следует быть очень аккуратными.

Трасса Керчь — Симферополь также частично посыпана песком. Будьте осторожны!

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