Снежная погода и штормовое предупреждение в Керчи создали критическую ситуацию для прохожих и водителей.

С самого утра в администрацию горсовета поступали многочисленные звонки с жалобами на скользкие тротуары и дороги в городе. Глава горсовета Лариса Щербула оперативно совершила обход керченских улиц на предмет работы коммунальных служб.

«Отмечаю, что улицы местами посыпаны песчано-солевой смесью, однако техника начала работать поздно. Утром многие дороги были еще скользкими. Начиная с 8 утра и до половины десятого на мои вопросы не мог дать вразумительного ответа начальник управления жилищно-коммунального хозяйства. Он не мог сообщить, ни где находятся материалы для посыпки дорог, ни в каком количестве они имеются в наличии…» — сообщила в соцсети Лариса Щербула.

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Глава горсовета была вынуждена отправиться непосредственно на базу «Крымавтодор», которая находится по ул. Чкалова и выяснить, какие на самом деле есть запасы у коммунальщиков.

Главный инженер «Крымавтодора» рассказал о тех запасах материалов, которыми они располагают на данный момент. В общей сложности на сегодня в запасе у коммунальщиков чуть больше, чем 200 тонн материалов, в которые входят песок, соль и уже готовая дорожная смесь. Но эти запасы предназначены не только для города, но и для Ленинского района. Данный подрядчик обслуживает 200 километров городских и окрестных дорог.

«Какова ситуация с запасом материалов по Керчи, внятно объяснить мне никто до сих пор не может. Главный инженер лишь смог сказать, что у них договор на обследование дорог с индивидуальным предпринимателем, который выиграл тендер. Поэтому посыпают дороги они по его заявке» — рассказала глава горсовета Лариса Щербула.

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Напомним, что штормовое предупреждение поступило в Керчь ещё в субботу 28 января.

Во всех нормальных городах коммунальные службы в таких ситуациях, всегда заранее готовят спецтехнику и смесь для оперативного создания безопасности на дорогах и тротуарах.

Но в Керчи, этот беспредел повторяется уже не в первый раз. Сколько ещё коммунальные службы будут руководство и жителей города «водить за нос»?

А пока коммунальщики в очередной раз пытаются уйти от ответственности, водителям и горожанам можно только посоветовать, быть осторожными в передвижении.

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