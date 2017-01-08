Последние дни погода в Керчи удивляет своей внезапностью и непредсказуемостью. Если еще вчера горожане радостно встречали светлый праздник Рождества с температурой воздуха +11, весенним солнцем и без осадков, то уже сегодня с неба срываются огромные лопухи снега, покрывая землю, деревья, дома дороги и машины.

Снег керчан балует редко. Как правило, на новогодние праздники, за окном чаще грязь, слякоть и дождь, нежели красивая природа под белоснежным убранством. Сегодня же, несмотря на достаточно теплую погоду, гостям и жителям города посчастливилось стать свидетелями настоящего снегопада.

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Редакция KerchINFO.com предлагает запечатлеть эти замечательные моменты в памяти, ведь не ясно чего ждать уже утром: заснеженного города или привычной грязи.

Присылайте свои фотографии на почту аdmin@kеrchinfо.cоm мы обязательно покажем их миру.

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