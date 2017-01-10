Керчь продолжает радовать жителей своим убранством и погодой. Небольшой мороз и снежный покров создали ощущение настоящей зимней сказки на улицах города.

Район завода им. Войкова, который ранее был серым и весьма непримечательным, сейчас стал больше похож на заснеженное царство, по которому можно прогуливаться часами, представляя, что из-за угла появится карета с белыми лошадьми, а из-под кустов выглянет весёлый эльф.

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Для детей снежные дни настоящий рай. Ведь можно кататься на санках, лепить снеговика и просто резвиться в снежки.

Безусловно, снег делает людей хоть чуточку, но счастливее.

Автор фото: Людмила Бахарева

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