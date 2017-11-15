Снижение тарифов в «Крымгазсети»: керчанам вернут деньги

Снижение тарифов на замену газового счетчика стало приятной новостью. Начальник керченского управления по эксплуатации газового хозяйства Владислав ХРИСТОФОРОВ рассказал подробнее, на что именно снижена цена и кто имеет право на перерасчет.

Вчера стало известно о снижении цен на установку газового счетчика. Сейчас стоимость установки счетчика, без использования газовой сварки, составляет 1096 рублей. Такая новость радует многих керчан, но вопросы остаются. Люди, которые уже произвели оплату по замене счетчика согласно старому тарифу, интересуются – вернут ли им разницу. Начальник керченского горгаза пояснил, что есть абоненты, которые имеют право на перерасчет:

«С 14 числа изменились расценки на замену счетчиков и выполнение технического обслуживания. Все работы, которые выполняются, начиная с этой даты, будут производиться по новой расценке. Стоимость работ выполненных ранее не подлежат пересчету» – рассказал Владислав ХРИСТОФОРОВ

То есть, керчане, которым уже произвели замену счетчика до 14 ноября, не получат перерасчета. Если собственник жилья, уже обратился в службу горгаза, и оплатил работу по замене, но ее выполнили в период с 14 ноября, тогда абоненту вернут разницу.

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Владислав Владимирович рассказал, что процедура перерасчета не станет проблематичной. Ее можно произвести несколькими способами:

«Если абонент желает получить разницу наличными, тогда ему нужно обратиться непосредственно в абонентскую службу. С собой иметь паспорт и квитанцию об оплате. В зависимости от того за какие услуги нужно сделать перерасчет, человек обращается или в 5 кабинет или в 12. Там он заполнит типовое заявление, далее обращается в кассы, где и получает денежные средства», – пояснил начальник Керченского горгаза.

Также, возможен перерасчет с зачислением средств на лицевой счет. Это будет оплата за потребление природного газа. Для этого не нужно приходить в керченское управление по эксплуатации газового хозяйства. Абоненты могут заполнить заявление в свободной форме, в нем обязательно указать номер квитанции, и отправить его почтой в городской отдел ГУП РК «Крымгазсети», расположенный по адресу: г. Керчь ул. Чкалова, д151. Заявление можно отдать непосредственно в руки сотрудникам горгаза, когда специалисты приедут устанавливать новый счетчик.

Руководство ГУП РК «Крымгазсети», обращает внимание граждан на прейскурант цен. Если, в ходе работ по замене счетчика, замечено навязывание услуг или несоответствие цены с прайсом, сообщите об этом в службу керченского горгаза по телефонам: +7 (978) 918 5242, 6-86-66 и 6-31-50.

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