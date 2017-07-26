Со дна Керченского пролива была поднята уникальная пушка

С 19 июля в Керченском проливе проводится подводная экспедиция, посвященная Великой Отечественной войне. Со дна была поднята уникальная находка – зенитная пушка, известная как «орудие Лендера».

В ходе экспедиции, организованной Минобороны РФ, в Керченском проливе было найдено множество редчайших объектов времен ВОВ. Одним из них оказалась пушка Лендера.

«Пушка достаточно уникальна. Она была создана русским конструктором Францом Францовичем Лендером в 1914-1915 гг. и использовалась для борьбы со вражескими летательными аппаратами», — рассказывает начальник Отдела поиска ремонта и реставрации московского парка «Патриот» Калемберг Анатолий Петрович.

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Обычно на военных советских катерах устанавливались танковые башни, но их не всегда хватало. Тогда использовали «орудия Ленедра», которые применялись как зенитные и артиллерийские пушки. Орудие имеет 76-мм калибр, который полностью совпадает с калибром снаряда танка Т-34.

Дальнейшая судьба удивительной находки пока неизвестна. Анатолий Калемберг выразил свое мнение о том, что она должна быть помещена в Керченском филиале парка «Патриот». Однако заниматься этим вопросом будет Комиссия по выявлению и сохранению объектов военно-технической истории и фортификации при министерстве обороны РФ.

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