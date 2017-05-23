Со строительством моста Керчь должна возродиться, — Татьяна Умрихина

Керчь — исторический город, в котором пересекается важное настоящее, с удивительны прошлым. Но постепенно город застраивается, что нарушает исторический вид Керчи. Этим рассказала генеральный директор ГБУ РК «Восточно-Крымский ИКМЗ» Татьяна Умрихина в ходе пресс-конференции, посвященной международному фестивалю «Боспорские агоны» 2017 года.

В своё время Керчь была лучшим городом Таврической губернии. Градоначальник Керчи в 30-х годах 19 века Иван Стемпковский сделал город таким, каким мы его знаем сегодня: Большая Митридатская лестница, соединяющая Митридат с современным городом, часовня Степмковского, тезеум и выход к морю через улицу Театральная.

Однако сегодня, город активно застраивается, что разрушает исторический вид Керчи.

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«Сейчас речь идёт о ремонте большой Митридатской лестницы и, может быть мы решимся и восстановим часовню Стемпковского. Но ведь мы уже спускаясь к морю на что наткнёмся? На металлический забор и железные стойки до трёх этажей в высоту.

Безобразие при молчаливом попустительстве госкомитета по охране культурного наследия. Город, который должен был сказать: «Не смейте закрывать море. Не смейте ломать исторический вид города 19 века», — отмечает Татьяна Викторовна.

Также гендиректор ВКИКМЗ убеждена, что важно принять политическое решение и запретить «уродовать» город, который Стемпковский, Воронцов и другие деятели столь усердно облагораживали.

Поэтому, ставя точку в фестивале «Боспорские агоны» 2017 года, организаторы хотят сделать акцент на том, что мы — жители самого древнего города России.

«Если не мы, то никто этот город не сбережёт. Что мы оставим дальше? У Керчи ведь сейчас не только великое звание, но и важная миссия. Со строительством моста Керчь должна возродиться, как во времена Боспорского царства, и повести за собой Крым.

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Она когда-то давала в республиканский бюджет 40% всей суммы. Мы что хуже тех, кто был перед нами? Мы не должны себе этого позволить.

Фестиваль «Боспорские агоны» больше, чем фестиваль — это огромная просветительская программа для раздумий и определения своего будущего, которая берет за руку молодого и пожилого человека и ведёт вперёд, напоминая о миссии на земле»,- отмечает Татьяна Умрихина.

Напомним, «Боспорские агоны» стартуют 9 июня 2017 года. В этом году они состоятся уже в 19 раз. Подробный план всех мероприятий фестиваля и его гостей читайте на сайте KerchINFO.com.

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