Со светлым праздником Пасхи, керчане!

Дорогие читатели! Редакция КерчьИНФО еще раз поздравляет вас с прошедшим великим праздником Пасхи! Желаем вам сердечного тепла, пасхального ликования, улыбок добрых лиц, здоровья близким, тепла дому, трепетной радости, благодати, милости, душевного просветления.

Пусть жизнь обновится вместе с природой, пусть чувство светлой радости не покидает душу как можно дольше. Желаем гармонии, любви, семейного уюта и счастья! Пусть воскресенье Христово принесет свет, счастье, мир.

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Предлагаем посмотреть фотографии нашей постоянной читательницы Юлии ЗЕЛЕНЦОВОЙ, на которых запечатлены самые яркие моменты празднования великого праздника в Храме Рождества Пресвятой Богородицы.



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