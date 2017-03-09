Собрали из осколков: реставраторы восстановили старинное блюдо из сервиза офицеров Керченской крепости

Из 82 уцелевших фрагментов, найденных на территории крепости Керчь, специалисты воссоздали фаянсовое блюдо предположительно второй половины XIX века. На его поверхности обнаружено клеймо с императорской короной фабрики «Ridgway» — одного из старейших фарфорово-фаянсовых производств Англии, рассказывает зав.отделом Керченская Крепость ГБУ РК «Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник Юрий Белик.
Предполагается, что владельцы этой мануфактуры могли иметь отношение к поставкам посуды к английскому королевскому двору. Сообщение об этом появилось на официальных страницах Коменданта крепости Керчь в социальных сетях.
«Позволить себе такую посуду могли только состоятельные офицеры. Не исключено, что блюдо, которому больше ста лет, было частью сервиза, принадлежавшего одному из генералов», — отметил Комендант Крепости.
Специалистам отдела реставрации Восточно-Крымский историко-культурного музея-заповедника удалось вернуть блюду первоначальный облик: восполнены недостающие фрагменты, восстановлен зеленый растительный орнамент. Блюдо передано на хранение в фонды Керченского музея.
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Реставрацией блюда занималась Елена Щербакова, в музее также благодарны Любови Федоссевой, Светлане Смольниковой, Олесе Ермошиной, Ольге Гунчиной, Елене Мельник, Александре Бачуриной, Татьяне и Наталье Тарнопольской, Наталье Лариной, Галине Казьминой, Екатерине Гончаровой, Светлане Кузовой и Нине Кучеревской.
Крепость Керчь – уникальный памятник оборонительного зодчества второй половины XIX века. В комплекс построек входят форт Тотлебен, Виленский и Минский люнеты, Ак-Бурунские сооружения и другие объекты. Общая площадь – более 250 га. Наибольший урон крепости был нанесен во время Великой Отечественной войны. В настоящее время – это памятник федерального значения. Входит в состав Государственного бюджетного учреждения Республики Крым «Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник». Многие объекты крепости открыты для посещения. С ее территории открывается вид на строящийся мост через Керченский пролив.
В 2017 году исполняется 160 лет с начала строительства Крепости Керчь. В честь юбилея её социальные сети начали работать в новом формате. Запущен проект «Комендант крепости Керчь». Первый в России комендант-блоггер ежедневно делится с интернет-аудиторией самыми интересными новостями из повседневной жизни южного форпоста. Кроме того, главный хранитель традиций и знаток фортификации поднимает архивы и рассказывает, как крепость жила на протяжении 160 лет.