Собственником сети магазинов ПУД в Крыму стала фирма Министра с/х РФ

Летом 2017 года известная сеть популярных в Крыму магазинов ПУД («Продукты у дома») сменила своих владельцев и управляющих. Новым собственником сети супермаркетов стала фирма Министра сельского хозяйства РФ.

Ранее сеть магазинов ПУД управлялась украинским ритейлером «АТБ-маркет» через ООО «В-траст», ООО «Реверс», ООО «Эссо-Крым» и ООО «Берковец». Однако с 31 марта 2014 года АТБ не работают в Крыму. По словам представителя украинской компании, магазины на полуострове были в аренде, а информации о нынешнем статусе объектов у АТБ сейчас нет. Об этом пишет издание Коммерсант.ru.

В настоящее время владельцем «В-траста» и «Реверса» является краснодарское ООО ПУД, чьим собственником, в свою очередь, стал офшор с Маршалловых островов Astrid Finance Inc. Он же получил 100% в ООО «Берковец», а контроль над ООО «Эссо-Крым» перешел к ООО «Реверс». До лета 2017 года ПУД принадлежала ООО «Русский продторг», которым владеет кипрская Altais Kholdings Ltd.

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Согласно же данным Единого государственного реестра юридических лиц, в октябре 2017 года «В-траст», «Реверс», «Эссо-Крым» и «Берковец» возглавила Мария ЛИСИЦИНА, которая, предположительно, близка к семье Главы Минсельхоза Александра ТКАЧЕВА, владеющей одним из крупнейших в России сельскохозяйственных холдингов Агрокомплексом им. Н. И. Ткачева.

Мария ЛИСИЦИНА и Александр ТКАЧЕВ работали в администрации Краснодарского края (тогда Александр ТКАЧЕВ был губернатором, а Мария ЛИСИЦИНА работала на различных должностях в администрации региона). К тому же, Мария ЛИСИЦИНА входила в совет директоров АО «Сочи-парк» вместе с Романом Баталовым, который считается зятем Александра ТКАЧЕВА.

Несмотря на это, Мария ЛИСИЦИНА какую-либо связь с Агрокомплексом опровергает и комментировать сделку с сетью ПУД отказывается.

Следует отметить, что гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил БУРМИСТРОВ оценил выручку сети в 2016 году примерно в 3,5 млрд руб. без НДС. Весь актив, по его подсчетам, может стоить около 500 млн руб., включая права аренды. ПУД — лидер розничного рынка Крыма с долей менее 4%, говорит Михаил БУРМИСТРОВ.

«Для Агрокомплекса регион (Крым – прим. ред.) удобен в плане логистики, а покупка ПУД дает ему (Александру ТКАЧЕВУ – прим. ред.)возможность начать мощную экспансию и собственных магазинов малого формата уже с пониманием особенностей рынка»,— рассуждает Михаил БУРМИСТРОВ.

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