Социализация бродячих животных: в Керчи собака выучила ПДД

Собака терпеливо выжидала момент, когда сможет перейти улицу по «зебре». Керчанин, который первый остановился пропустить животное, запечатлел действо на видеорегистратор. Автор опубликовал видео в соцсети, а мы выбрали самые яркие комментарии под ним.



Случай произошел на улице Горького: пес дождался остановки автотранспорта, ступил на пешеходный переход и неторопливо перешел улицу.

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Видеозапись вызвала бурные обсуждения в сети, некоторые пользователи отметили, что это не первый подобный случай.

«Собаки дорожат своей жизнью, в отличие от людей! Некоторые думают, что у них их 7 или они бессмертны»

«Человека реже пропускают только потому, что сейчас время эгоизма/презрения окружающих/самовозвышения. Вот когда едешь и видишь стоящего пешехода, думаешь «да постоит еще, куда он денется?»

«Молодчага! Я когда еду в такси, только и тыкаю пальцами, -осторожно! вон собачка, или тормозни, пропусти кота!»

«Собака сначала посмотрела налево, потом направо… их этому еще в школе учат!»

«Единственный трезвый пёс)»

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