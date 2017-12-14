Социальный работник Керчи получила особую награду

В Керчи 12 декабря в Городском культурном центре им. Ю. Богатикова прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню Конституции РФ. С праздником керчан поздравил глава муниципального образования Николай Гусаков.

В этот день Решением Керченского городского совета от 30.11.2017г. Пересыпкина Ольга Александровна – заведующая отделением социально-медицинского обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов ГБУ РК «КЦСО г. Керчи» была награждена особой городской наградой – почетным знаком «За службу и верность, город-герой Керчь» I степени.

Ольга Александровна более 25 лет своей жизни посвятила работе в сфере социального обслуживания граждан. Она профессиональный руководитель, начавший свой трудовой путь в должности социального работника, прошедшая все периоды становления Центра как учреждения-лидера в Крыму.

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Пересыпкина О.А. стояла у истоков создания Специального жилого дома одиноких нетрудоспособных граждан и инвалидов, реализуя этот новаторский в те времена проект. Своим лидерским качествам и авторитетом профессионала своего дела, душевной теплотой и чуткостью Ольга Александровна заслужила уважение подопечных и коллег.

От всей души коллектив ГБУ РК «КЦСО г.Керчи» поздравляет Ольгу Александровну с достойной наградой и искренне гордиться возможностью работать плечом к плечу с такой личностью.

Фото: Керченский Горсовет



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