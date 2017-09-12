Содержание дорог Керчи: 9 миллионов на три месяца

Содержание керченских дорог за один квартал обходится городу в 9 миллионов. Соответствующая информация размещена на порта Госзакупок РФ.
Управлением жилищно — коммунального хозяйства Администрации города Керчи Республики Крым размещен аукцион на «Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог, в том числе уборка, вывоз мусора, покос травы на обочинах».
Максимальная (начальная) стоимость контракта — 9 000 000, 00 рублей. Финансирование производится из городского бюджета.
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Срок действия контакта — с момента заключения и до 31 декабря 2017 года. Дата проведение аукциона по определению подрядчика — 2 октября 2017 года.
Отметим, согласно документации закупки подрядчику запрещается:
Список улиц, протяженность и периодичность уборки.
Перечень остановок общественного транспорта подлежащих уборке:
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