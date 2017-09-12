Содержание дорог Керчи: 9 миллионов на три месяца

Содержание керченских дорог за один квартал обходится городу в 9 миллионов. Соответствующая информация размещена на порта Госзакупок РФ.

Управлением жилищно — коммунального хозяйства Администрации города Керчи Республики Крым размещен аукцион на «Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог, в том числе уборка, вывоз мусора, покос травы на обочинах».

Максимальная (начальная) стоимость контракта — 9 000 000, 00 рублей. Финансирование производится из городского бюджета.

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Срок действия контакта — с момента заключения и до 31 декабря 2017 года. Дата проведение аукциона по определению подрядчика — 2 октября 2017 года.

Отметим, согласно документации закупки подрядчику запрещается:

Сметать мусор и смет на проезжую часть.

Сброс с тротуаров и лотковой части дорожных покрытий мусора, смета, снега и других загрязнений в дождеприемные колодцы (решетки). Не допускать складирование мусора, смета, снега и других загрязнений на дождеприемных решетках и в непосредственной близости от них.

Сжигать отходы, мусор, листья, ветки на территории города, а также сжигать мусор в урнах.

Складировать и размещать (выгружать) какие-либо материалы, мусор в местах, не предназначенных для этих целей.

Запрещается в сухое, жаркое время производить механизированную уборку улиц и подметание без увлажнения.

Список улиц, протяженность и периодичность уборки.

№ п/п Наименование протяженность (км) Периодичность уборки дней в месяц 1 Адмиралтейский проезд 0,68 30 2 Борзенко (от Кирова до рынка) 0,404 30 3 Борзенко (от Пролетарской до Шлагбаумской) 0,739 30 4 Блюхера 0,43 20 5 Вокзальное шоссе 4 20 6 Ворошилова 2 20 7 Въезд в город 0,5 20 8 Гайдара 0,38 30 9 Горького 2,4 30 10 Г.Сталинграда (до ж/д) 0,8 30 11 Годыны 1,2 15 12 Госпитальная 0,58 15 13 Дубинина 1,1 30 14 Еременко 1 30 15 Индустриальное шоссе 1,1 10 16 К.Маркса 0,72 30 17 Кирова (до ж/д) 0,94 30 18 Кирова (до Пошивальникова) 1,3 30 19 Козлова 0,46 30 20 Комарова 1,7 10 21 Куль-Обинское шоссе 1,3 15 22 Курсантов 0,57 15 23 п.Милицейский 0,2 30 24 Мирошника 1,2 30 25 п.1йМорской 0,2 30 26 п.2йМорской 0,15 30 27 Островского 1,4 10 28 П.Алексеева 0,65 20 29 Пирогова 1,3 30 30 Пролетарская 0,63 30 31 Самойленко 0,45 30 32 Свердлова 1,7 30 33 Советская 0,66 30 34 Театральная 0,56 30 35 Чкалова 1,8 30 36 Циолковского 0,35 30 37 Шлагбаумская 0,81 30 38 Буденного 1,8 15 39 кокорина 1,6 10 40 комарова 1,7 1 41 Разъездная 0,88 2 42 котовского 0,88 2 43 попова 0,61 1 44 Шевякова 1,1 1 45 Щорса 0,47 4 46 Огородная 0,78 1 47 фурманова 1,6 4 48 Правды 1 4 49 Толбухина 0,42 2 50 Ю.Гагарина 1,3 15 51 Пошивальникова 0,84 10 52 ул.Ленина 0,8 60 53 пер.Кооперативный 0,35 30 54 пер.Дмитрова 0,217 60 55 1-й Пятилетки 1,4 15 56 1-ого Мая 0,24 2 57 С.Разина 0,4 4 58 Казакова 0,44 4 59 Коммунаров 2,2 10 60 ул.Славы 61 ул. Ванцети 62 ул. Студенческая 63 ул. 12 Апреля 64 ул. С.Разина 65 ул. Р.Люксембург 66 ул. 1-ой Пятилетки 67 ул. Всесоюзная 68 ул. Сморжевского 69 ул. Отдельной Приморской Армии 70 ул. Воинов Интернационалистов 71 ул. Орджоникидзе 3,7 30 72 ул. Л.Толстого 2,7 10 73 ул.Ульяновых 2,3 15 74 ул.Курортная 0,5 15 75 ул.Черноморская 1 10 76 ул.Победы 0,52 15 77 ул. Нестерова 0,79 15 78 ул.Клинковского 0,77 10 79 ул. Мира 0,55 15 80 ул Архитектурная 0,69 10 81 ул Кавказская 0,74 10 82 пер.Аршинцево 0,24 10 83 ул. Ш.г.Сталинграда 3,2 30 84 ул.Красная горка 1,1 15 85 ул.Танкистов 3,1 86 ул. Аршинцевская коса 2,1 87 ш. Героев Эльтигена 5 88 ул.Галины Петровой 2

Перечень остановок общественного транспорта подлежащих уборке:

Адмиралтейский Площадь Ленина № п/п проезд Аршинцевская коса 1. Памятник 1 улица 2. Коса 2 3. Магазин 3 4. Рыбзавод 4 Блюхера улица 1. Сильпо 5 Буденного улица 1.АТП 6 2. Буденного 7 3.Блюхера 8 4.По требованию 9 5. Марат 4 10 Ващенко улица 1.Лесоторговый склад 11 2. Дачи 12 3.450-й квартал 13 Вокзальное шоссе 1.Горбольница 16 2.АТП 14313 17 3.Хлебозавод 18 4.Ж/Д Вокзал 19 5. 1 -й городок 20 6. 2-й городок 21 7.По требованию 22 8.Аэропорт 23 24 Горького улица 1.Билетные кассы 25 2. АТС 26 3. Оптика 27 4. Библиотека 28 5. Пошивальникова 29 Героев Эльтигена 1.Автоколонна 30 шоссе 31 Галины Петровой 1. Магазин 32 улица 2.Памятник 33 3. Пансионат 34 4.Героевское 35 Героев Сталинграда 1.Троллейбусный парк 43 шоссе 2. Ворошилово 44 2 .АТП 45 3.Н.Солнечный 46 4.Госпиталь 47 5.В.Солнечный 48 6.Телецентр 49 Главная улица 1 .Магазин 50 2.По требованию 51 3.Партизанский 52 Годыны улица Нефтебаза 53 Десантная улица 1 .Школа 54 2. Маяк 55 3.Пансионаты ( в летний период) 56 Индустриальное шоссе 1.МКСК 60 2. ПТУ-31 61 3.Овощ.база 62 4.Марат 5 63 5. ЛТП 64 65 Камыш-Буру нское 1 .Ворошилово 66 шоссе 2.Моррыбпорт 67 Кирова улица 1.СРЗ 73 Каширина улица 1. Жуковка 74 Колхозная улица 1. Магазин 75 2. Ул. Колхозная 76 Кокорина улица 1.УТОС 77 2. 1-й железнодорожный 78 3 .Сельхозтехника 79 4. АТП 14313 80 Коммунаров улица 1 .Макарова 81 2. Школа 82 3.Магазин 83 4.Аджимушкай 84 Котовского улица 1 .Гипсовый Завод 85 2.Андреюшкина 86 3 .Симферопольская 87 Красная горка улица 1.Аглофабрика 88 Краснопартизанская улица 89 1. Школа 90 Куль-Обинское шоссе 1..Марат-5 91 2. Блюхера 92 3.Чкалова 93 Макарова улица 1. Ягунова 94 Маршала Еременко 1. Еременко 95 улица 2.Автовокзал 96 3. Швейная фабрика 97 4 . Стадион 98 Меотийское шоссе 1.Жуковка 99 Минина улица 1.Еникале 100 Мирошника улица 1.Школа №16 101 Нижнесадовая улица 1.Мичурино 102 2.По требованию 103 3.Нижнесадовая 104 Орджоникидзе улица 1. ТЕЦ 105 2. Управление ЖРК 106 3. Стадион 107 4. Дружба 108 5. Школьная 109 6. Парковая 110 7. Пионерская 111 8. Институт 112 9. Партизанский 113 Пирогова улица 1 .Шлагбаумская 114 2. Самойленко 115 Попова улица 1.Попова 116 Привокзальная 1. Ж/Д вокзал 117 площадь 118 Пушкина улица 1 .Белинского 119 2.По требованию 120 3.Пушкина 121 Розы Люксембург 1 .Ф-ка кухня 122 улица 2.Магазин 123 З.ЗЖБИ 124 Рубежная улица 1.Рубежная 125 Самойленко улица 1. Самойленко 126 Свердлова улица 1 .Музей 127 2.Военкомат 128 3.Босфорский 129 Семьи Данченко улица 1. Музей 130 Советская улица 1. Ск. Дубинина 131 Таманская улица 1.СП МИС 132 Толбухина улица 1.Ул. Толбухина 133 Танкистов улица 1. Автоколонна №2 134 Урицкого улица 1.Урицкого 135 Ульяновых улица 1.Магазин 136 2.По требованию 137 3.Рыбкооп 138 4. Олега Кошевого 139 5. Ульяновых 140 6. Квартал 10-11 141 Феодоссийское шоссе 1.Магазин 142 2.По требованию 143 Фурманова улица 1 .АТС 144 2.ЗД Стеклоизделий 145 3.ул. Правды 146 4. ул. Урицкого 147 Центральная улица Аршинцево 148 Чкалова улица 1 .Детская больница 149 2.Магазин 150 3.Некрасова 151 Шевякова улица 1 .Шевякова 152 2.Школьная 153 3.Коралл 154 Юрия Гагарина улица 1 .Щорса 155 2. Пошивальникова 156 3. Шевченко 157 4. Гагарина 158 Дорога вокруг городского кладбища 1.Гаражи 159 2.По требованию 160 3.Новое кладбище 161 Ярошенко улица 1.Ярошенко 162 2-й Садовый переулок Мичурина 163 35А-001автодорога 1 .Чкалова 164 2.Гортоп (горгаз) 165 5. Дачи 166

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