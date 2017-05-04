Солнечные микрорайоны опять без воды

В микрорайонах Верхний и Нижний Солнечный сегодня до 16:00 не будет воды. Об этом сообщает ГУП РК «Вода Крыма».

Отключение воды связано с ремонтными работами, которые будут проводиться на водоводе Д-500мм. В связи с этим, Шоссе Героев Сталинграда будет «обезвожено».

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Администрация водоканала просит керчан с пониманием отнестись к отключению воды и просит прощение за временные неудобства.

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