Солнечные микрорайоны опять без воды

В микрорайонах Верхний и Нижний Солнечный сегодня до 16:00 не будет воды. Об этом сообщает ГУП РК «Вода Крыма».
Отключение воды связано с ремонтными работами, которые будут проводиться на водоводе Д-500мм. В связи с этим, Шоссе Героев Сталинграда будет «обезвожено».
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Администрация водоканала просит керчан с пониманием отнестись к отключению воды и просит прощение за временные неудобства.
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