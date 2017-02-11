Когда мороз встречается с зимним солнцем, на улице царит настоящая атмосферы гармонии. Сразу хочется прогуляться, наморщиться лучами, которых, парой, так не хватает в пасмурную керченскую зиму.

Такими солнечными фотографиями с редакцией KerchINFO.com поделилась наша постоянная читательница — Людмила Бахарева.

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Смотря на них, сразу хочется, чтобы поскорее наступила весна и таких дней было намного больше. Ведь, когда на улице солнце, жизнь кажется лучше, понятнее и намного позитивнее.

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