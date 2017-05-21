Сообщайте о грязных пляжах правительству

Керчане теперь лично могут пожаловаться Главе Республике Крым на состояние пляжей. Так, в поручении Сергея АКСЕНОВА по уборке пляжей говорится, что на полуострове необходим своевременный мониторинг состояния и чистоты пляжных территорий.

Если вы заметили мусор, который не убирается, грязь, или в целом, антисанитарию, необходимо ежедневно отправлять отчеты с фиксацией состояния, а также указанием места, где этот пляж расположен.

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Кроме того, необходимо указать адрес электронной почты или номер мобильного, для обратной с вами связи. Обращения можно и нужно оставлять на сайте правительства по ссылке http://rk.gov.ru/rus/info.php?id=619234

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