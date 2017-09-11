Соревнования по мотокроссу MOTO FORSAGE (фоторепортаж)

В деревне Войково, что под Керчью, прошли соревнования по мотокроссу. В мероприятии приняли участие не только опытные взрослые спортсмены, но и юные любители.

В гонке мотоциклов за первенство соревновались спортсмены со всей России. В Керчь за кубками и дипломами съехались представители Севастополя, Крымска, Москвы и Краснодарского края. В общей сумме – около 60 участников.

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По словам спортсменов, соревнования выдались нелегкими. Трасса оказалось довольно сложной: полутора километровая «дорога» с затяжными спусками и подъемами.

Результаты соревнований станут известны несколько позже. А пока наша постоянная читательница Людмила Бахарева предлагает керчанам насладиться зрелищными моментами прошедшего мероприятия.

Больше фото: https://vk.com/album-51377191_247654118

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