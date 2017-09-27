Сотрудники ГИБДД г. Керчи провели акцию «Внимание – дети!»

В рамках профилактического мероприятия «Внимание-дети!» сотрудники Госавтоинспекции г.Керчи провели широкомасштабные мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

В течение месяца, с 20 августа по 20 сентября особое внимание инспекторов было уделено юным участникам дорожного движения. В рамках проводимой акции полицейские провели разъяснительные работы как с водителями транспортных средств, в особенности водителями автобусов, так и пешеходами, посетили дошкольные и школьные учебные заведения города, где напомнили ребятам и их родителям о неукоснительном соблюдении Правил дорожного движения.

При встречах стражи порядка напомнили присутствующим о необходимости применения ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей, мерах безопасности при управлении велосипедами, скутерами, правилах поведения вблизи проезжей части, правилах пересечения проезжей части, необходимости использования в темное время суток и при условиях недостаточной видимости световозравращающих элементов.

Читайте: ГИБДД в Керчи рассказывает водителям, как «правильно» ездить

Совместно с детьми инспектора просмотрели тематические фильмы, рассмотрели опасности, которые могут подстерегать детей на дорогах, моделировали дорожные ситуации и находили правильные решения. Ребята, в свою очередь, радовали полицейских знаниями Правил дорожного движения и продемонстрировали сценки по безопасности дорожного движения.

Чтобы быть заметнее на дороге, воспитанникам школы – интерната полицейские вручили маленькие, но очень полезные подарки, фликеры – светоотражатели.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают родителей помнить о том, что самое ценное – это жизнь и здоровье детей, и чтобы их сохранить, необходимо самим показывать пример безопасного поведения на дороге.

Пресс-служба УМВД России по г. Керчи

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

