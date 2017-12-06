Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства смертельного ДТП в г.Керчи

4 декабря т.г. в 17:15 на ул.Свердлова в г.Керчи водитель неустановленного автомобиля осуществил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть в неустановленном месте. Пешехода выкинуло на полосу встречного движения под автомобиль DAEWOO SENS, под управлением 35-летнего местного жителя, который двигался во встречном направлении. Водитель неустановленного транспортного средства с места ДТП скрылся.

Пешеход получил травмы не совместимые с жизнью. От полученных травм мужчина скончался на месте ДТП.

Один из очевидцев происшествия передал информацию в полицию о транспортном средстве, скрывшемся с места ДТП.

Сотрудниками отдела ГИБДД УМВД России по г.Керчи по «горячим следам» было установлено транспортное средство, предположительно, причастное к совершению ДТП, и личность водителя. Им оказался 38-летний керчанин.

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Автомобиль BMW найден по месту жительства водителя.

Личность погибшего мужчины полицейскими также установлена – это 50-летний местный житель.

В настоящее время следственным отделом УМВД России по г.Керчи решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту ДТП, назначен ряд экспертиз.

Сотрудники полиции выражают благодарность за активную гражданскую позицию очевидцу ДТП, своевременно сообщившему информацию о транспортном средстве, скрывшемся с места ДТП.

Пресс-служба УМВД России по г. Керчи



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