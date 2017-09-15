Современные методы контрацепции

Установка ВМС: как, когда, где и на какой день ставить спираль? Сколько стоит поставить? Что бывает после установки?

Установка внутриматочной спирали является очень распространенным методом контрацепции. Надежность данного метода предохранения от беременности очень высока от 95 до 99%. Такая эффективность определяется тем, что выбор и установка ВМС назначается врачом в соответствии с индивидуальными особенностями организма.

Введение внутриматочного контрацептива гарантирует отсутствие наступления беременности благодаря тому, что яйцеклетка не может оплодотвориться, так как она движется в несколько раз быстрее по маточным трубам и попадает в полость матки в недостаточно зрелом состоянии для оплодотворения. А если по каким-то причинам оплодотворение произошло, установка спирали в матку препятствует имплантации зародыша. Беременность при ВМС невозможна так же благодаря особым материалам, из которых она изготавливается или наличию в ней гормональных препаратов, так как они очень сильно снижают активность сперматозоидов. Также ВМС создает воздушную пробку, которая препятствует проникновению сперматозоидов в полость матки.

Этапы установки внутриматочной спирали

Установка противозачаточной спирали имеет несколько основных этапов.

Для начала женщине необходимо пройти обследования для того чтобы исключить возможные противопоказания к установке маточной спирали.

Обследования состоят из следующих анализов:

Мазок из влагалища; Мазок из шейки матки; Кровь на РВ, ВИЧ, гепатит; Общий анализ мочи; УЗИ органов малого таза; Анализы на половые инфекции.

Когда и как устанавливают внутриматочную спираль? Где поставить ВМС, и какова цена установки?

Ответы на эти вопросы Вы сможете получить, посетив Международный Диагностический Центр «Глобал Медик Групп».

*Прием ведет, врач акушер гинеколог Лушникова Наталья Анатольевна.

МДЦ, «Глобал Медик Групп»

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*Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.

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