Современные методы контрацепции

Установка внутриматочной спирали является очень распространенным методом контрацепции. Надежность данного метода предохранения от беременности очень высока от 95 до 99%. Такая эффективность определяется тем, что выбор и установка ВМС назначается врачом в соответствии с индивидуальными особенностями организма.
Введение внутриматочного контрацептива гарантирует отсутствие наступления беременности благодаря тому, что яйцеклетка не может оплодотвориться, так как она движется в несколько раз быстрее по маточным трубам и попадает в полость матки в недостаточно зрелом состоянии для оплодотворения. А если по каким-то причинам оплодотворение произошло, установка спирали в матку препятствует имплантации зародыша. Беременность при ВМС невозможна так же благодаря особым материалам, из которых она изготавливается или наличию в ней гормональных препаратов, так как они очень сильно снижают активность сперматозоидов. Также ВМС создает воздушную пробку, которая препятствует проникновению сперматозоидов в полость матки.
Установка противозачаточной спирали имеет несколько основных этапов.
Для начала женщине необходимо пройти обследования для того чтобы исключить возможные противопоказания к установке маточной спирали.
Обследования состоят из следующих анализов:
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*Прием ведет, врач акушер гинеколог Лушникова Наталья Анатольевна.
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*Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
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