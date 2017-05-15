Создатели клипа «Едем в Крым» хотят спеть на Керченском мосту

Сыновья продюсера группы «Земляне» Владимира КИСИЛЕВА сняли клип «Едем в Крым». Опубликованное менее недели назад на Youtube видео набрало более двухсот тысяч просмотров.

Два певца – 19-летний ЮрКисс и 17-летний ВладиМир презентовали клип на седьмой Русской музыкальной премии телеканала RU.TV месяц назад.

«Название нового совместного трека двух молодых артистов уже вошло в топ-30 хэштегов социальной сети Twitter. Пользователи активно делятся с друзьями новым летним хитом с хэштегом #едемвкрым. Туристический сезон не за горами, а значит, в интернете будет появляться больше постов с тегом #едемвкрым», – говорится в сообщении «Русской Медиагруппы».

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В клипе молодежь гуляет по Балаклаве, Ялте и других значимых местах на ЮБК. Теперь Юрий и Владимир хотят снять клип на свою песню «Едем в Крым» на Керченском мосту.

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