Спасатели прекратили поиски члена экипажа Anda

Спасательная операция по поиску девятого члена экипажа затонувшего сухогруза Anda прекращена. Об этом с ссылкой на морской спасательный подцентр Росморречфлота в г. Севастополь сообщает Крыминформ.

Поисковая операция была завершена вчера вечером в 20:15. Спасатели потеряли всяческую надежду обнаружить моряка живым.

«В такой воде при 16 градусах человек может жить только порядка восьми-девяти часов», — комментирует координатор спасательной операции Александр Вирясов.

Общий состав экипажа судна на момент крушения составлял девять человек, восемь из которых были найдены практически сразу и госпитализированы в одну из ялтинских больниц. Поиски девятого, последнего, члена экипажа продолжались до вечера 31 июля.

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Восемь спасенных моряков пребывают в удовлетворительном состоянии и вчера вечером были выписаны из больницы. Однако моряки пробудут на полуострове еще несколько дней. На данный момент идет процесс выяснения личностей членов экипажа сухогруза и подготовки документов для их отправления на родину.

В целом, координатор севастопольского морского спасательного подцентра (МСПЦ) Федерального агентства морского и речного транспорта Александр Вирясов оценивает спасательную операцию как успешную.

«Операция проведена успешно, – сказал он. – Девятый член экипажа в момент крушения мог просто удариться во время переворота судна. Восемь спасенных из девяти – это хороший показатель».

Напомним, что сухогруз Anda под флагом Того потерпел крушение в нейтральных водах Черного моря, в которое вышел, проигнорировав штормовое предупреждение.

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