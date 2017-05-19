Спасибо за все, любимый воспитатель

Для родительского коллектива воспитатель Детского Сада №25 «Солнечная поляна» Чекир Юлия Анатольевна стала настоящим помощником! Она всегда приветлива и дружелюбна. Дети идут с улыбкой в группу, и вечером с удовольствие рассказывают о том, как провели день.

Юлия Анатольевна внимательна, добра по отношению к каждому ребенку. Воспитатель стремится, чтоб ее группа стала для детей теплым домом, где царит семейная обстановка и дружелюбный коллектив.

Важно, что она умеет успокоить родителей, когда это необходимо. Весь родительский коллектив прислушивается к советам и рекомендациям Юлии Анатольевны и старается поддержать ее во всех начинаниях.

От всей души благодарим вас, Чекир Юлия Анатольевна, за компетентность, инициативность, педагогический талант, душевную щедрость и за умение находить «ключик» к каждому ребенку, любовь, которую Вы дарите нашим детишкам, за то, что помогаете им чувствовать себя в Детском Саду №25 «Солнечная поляна», как дома!

Спасибо ВАМ, за то, что вы не остаетесь в стороне и верите в наших детей. Вместе с нами терпеливо каждый день и час добиваетесь, радуетесь каждому успеху наших детей. Пусть никогда не иссякнет доброта и мудрость в Вашем сердце!

МЫ ЛЮБИМ ВАС, ЧЕКИР ЮЛИЯ АНАТОЛЬЕВНА!

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

