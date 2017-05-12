Специалисты разъясняют порядок получения гражданства Российской Федерации для некоторых категорий граждан

О действии Федерального закона от 19 декабря 2016г. №462-ФЗ «О внесении изменений в статью 3 Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации» рассказал начальник отдела по вопросам миграции УМВД России по г.Керчи Сергей Брагэ.

Сергей Михайлович подчеркнул необходимость урегулирования правового статуса следующим категориям граждан:

а) дееспособным лицам, состоявшим на 5 сентября 1991 года в гражданстве СССР, прибывшим в Российскую Федерацию для проживания до 1 ноября 2002 года и не приобретшим гражданство Российской Федерации в установленном порядке (при условии отсутствия гражданства иностранного государства и действительного документа, подтверждающего право на проживание в иностранном государстве);

б) дееспособным детям вышеуказанных лиц, достигших восемнадцатилетнего возраста (при условии отсутствия гражданства иностранного государства и действительного документа, подтверждающего право на проживание в иностранном государстве);

в) несовершеннолетним детям вышеуказанных лиц (при условии отсутствия гражданства иностранного государства и действительного документа, подтверждающего право на проживание в иностранном государстве);

г) совершеннолетним недееспособным лицам, находящихся под опекой лиц, указанных в пункте «а» (при условии отсутствия гражданства иностранного государства и действительного документа, подтверждающего право на проживание в иностранном государстве);

д) лицам, имевшим гражданство бывшего СССР, получивших паспорт гражданина Российской Федерации до 1 июля 2002 года, у которых впоследствии уполномоченным органом, ведающим делами о гражданстве Российской Федерации, не было определено наличие гражданства Российской Федерации, а также имеющие гражданство иностранного государства (при условии отсутствия действительного документа, подтверждающего право на проживание в иностранном государстве).

Сергей Брагэ отметил, что вышеперечисленные лица могут урегулировать свой правовой статус (то есть, получить гражданство или получить вид на жительство) без представления разрешения на временное проживание и вида на жительство при условии, если они и их несовершеннолетние дети не имеют гражданства иностранного государства или действительного документа, подтверждающего право на проживание в иностранном государстве.

— Указанные лица не привлекаются к административной ответственности за нарушение правил въезда в Российскую Федерацию, режима пребывания (проживания) в Российской Федерации, незаконное осуществление трудовой деятельности или нарушение иммиграционных правил, если такие нарушения были выявлены в связи с подачей данными лицами заявления о признании их гражданами Российской Федерации, о приеме в гражданство Российской Федерации или о выдаче вида на жительство, — прокомментировал начальник миграционной службы УМВД.

Для получения информации по вопросам урегулирования правового статуса керчанам необходимо обратиться в отдел по вопросам миграции УМВД России по г.Керчи (г.Керчь, ул.Комарова, 7, кабинет № 9).

Граждане также имеют возможность записаться на прием к специалисту отдела по вопросам миграции УМВД России по г.Керчи в онлайн режиме, воспользовавшись Единым порталом Госуслуг или на сайте ГУВМ МВД РФ

Другую полезную информацию граждане могут получить в соответствующем разделе сайте МВД по Республике Крым .

Пресс-служба УМВД России по г. Керчи

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