Специальный предновогодний выпуск от КерчьИНФО: чем уникален Крымский мост?

КерчьИНФО сопровождает стройку века с того момента, как всё началось. Кажется, что мы знаем о транспортном переходе через Керченский пролив всё, и даже больше :) Для тех, кто ещё в начале своего знакомства с мостом, а также для тех, кто готов перечитывать и зачитывать мостовые факты, мы расскажем уникальные штуки, которые применяются и окружают стройку века. Здесь будет немножко технической информации, но это не страшно.
В строительстве Крымского моста уникален каждый этап. Интересно, что значительная часть технических решений совпадает со строительством крупнейшего в мире Большого трансокеанского моста через залив Ханчжоувань. Однако для России эти технологии применяются впервые!
Цифры такие: 595 опор. Два вида свай – на берегу – буронабивные сваи, на остальных участках – трубчатые. Глубина погружения свай – в среднем 50 метров. На одном из участков – 88 метров! К концу этого года мостостроителями погружено более 5 000 трубосвай, если перевести в километраж получится более 300 километров стальной трубы!
Готовы все опоры автодорожной части моста в Крым
Применяются два вида надвижки пролётных строений: продольная и поперечная. Первая – подразумевает сборку пролёта на берегу, затем доставку по рабочему мосту и, непосредственно, надвижку на опоры. Это, по словам мостостроителей – одно из самых сложных в строительстве. На морских участках применялась технология продольной надвижки. Каждый пролёт весом в 20 тысяч тонн!
Как строят автомобильную часть Керченского моста: надвижка пролета
Рейтинг самых длинных мостов в мире может возглавить (правда с конца) мост через Керченский пролив.
Длина Крымского моста – 19 км. И в нашей стране такая протяжённость мостового переход – рекордна. Да, в России это будет самый длинный мост. Первенство Южной эстакады Западного скоростного диаметра в Питере – скоро отойдет на в мосту в Крым.
Не комментирует стройку века только ленивый или человек, живущий далеко-далеко от мира телевизоров, новостей и всего такого. Для нас важнее всего мнение керчан, поэтому вспомним это:
КерчьИНФО на Youtube: комментарии читателей о Керченском мосте
и это:
Керченский мост: мнение керчанки
Кто не знает кота Мостика, главного надзирателя стройки века? У этого рыженького пушистика есть даже свои социальные сети. Кто не ходил на технологическую площадку «Керчь», чтобы поймать объективом Лису Лизавету? Кто не искал в небе чайку Валеру? У какого моста в мире есть такое «животное» сопровождение? Правильно – ни у какого :)
Кот Моста прокомментировал новость о съемках фильма на стройке века
Про Крымский мост сочиняют стихи, песни, к нему в гости ходят разные знаменитости, политики и журналисты. Мнооооого журналистов. Результаты последнего декабрьского пресс-тура – здесь.
Олег ГАЗМАНОВ встретился со строителями Крымского моста
Строительство Крымского моста напоминает большие стройки прошлых веков, на которые приезжали работать со всей страны. Мост через Керченский пролив возводят тысячи тысяч строителей – и они – главные герои этой стройки!
Что ещё интересного:
Самому старому работнику моста – 70 лет, самому молодому (коту Мостику) – 2 года
Под арками Крымского моста может поместиться петербургский Зимний дворец
По воскресеньям мостостроители (почти 3 тысячи человек) съедают более 1000 литров супа
Крымский мост был валентинкой
И последнее – Крымскому мосту выбирали имя все страной!!!!!! А это говорит о многом… ;)
Крымский или Керченский? Народное голосование завершено
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