Специальный выпуск от КерчьИНФО: эх, дороги!

Уходящий год запомнился керчанам ремонтом городских дорог. Власти, наконец-то, взялись приводить в порядок «лицо» Керчи. И, надо сказать, объём выполнен не маленький. Редакция КерчьИНФО подготовила список отремонтированных дорог. Мы покажем фотографии уже готовых дорог, процесса ремонта, а также снимки «до».
За счёт средств бюджета Республики Крым в Керчи в 2017 году капитально отремонтировали почти 12 км2 дорожного покрытия (плюс знаки и разметка) на сумму почти в 14 миллионов рублей. В числе этих улиц:
вторая часть улицы Маршала Ерёменко
Шлагбаумская площадь
улица Ворошилова
Больше всего керчане обсуждали ремонт улицы Орджоникидзе. Дорожные работы там были причиной километровых утренних заторов – однако, это того стоило! Теперь жителям Аршинцево гораздо удобнее передвигаться по новой дороге (улицу Орджоникидзе ремонтировали за счёт дополнительного финансирования – прим. ред.).
Из местного бюджета на ремонт городских магистралей потратили почти 17 миллионов рублей.
В список дорог, которые привели в порядок за эти деньги попали следующие улицы:
Вокзальное шоссе
улица Ульяновых
улица 12 апреля
улица Кокорина
улица Генерала Петрова
улица Мирошника
улицу Льва Толстого, которая была в планах ремонта на это год, будут ремонтировать «вадовцы»
На следующий год в планах городских властей – продолжить ремонт дорог. В начале года будет известно, сколько улиц в Керчи ждёт капитальный ремонт.