Специальный выпуск от КерчьИНФО: эх, дороги!

Уходящий год запомнился керчанам ремонтом городских дорог. Власти, наконец-то, взялись приводить в порядок «лицо» Керчи. И, надо сказать, объём выполнен не маленький. Редакция КерчьИНФО подготовила список отремонтированных дорог. Мы покажем фотографии уже готовых дорог, процесса ремонта, а также снимки «до».

За счёт средств бюджета Республики Крым в Керчи в 2017 году капитально отремонтировали почти 12 км2 дорожного покрытия (плюс знаки и разметка) на сумму почти в 14 миллионов рублей. В числе этих улиц:

вторая часть улицы Маршала Ерёменко

Шлагбаумская площадь

улица Ворошилова

Больше всего керчане обсуждали ремонт улицы Орджоникидзе. Дорожные работы там были причиной километровых утренних заторов – однако, это того стоило! Теперь жителям Аршинцево гораздо удобнее передвигаться по новой дороге (улицу Орджоникидзе ремонтировали за счёт дополнительного финансирования – прим. ред.).

Из местного бюджета на ремонт городских магистралей потратили почти 17 миллионов рублей.

В список дорог, которые привели в порядок за эти деньги попали следующие улицы:

Вокзальное шоссе

улица Ульяновых

улица 12 апреля

улица Кокорина

улица Генерала Петрова

улица Мирошника

улицу Льва Толстого, которая была в планах ремонта на это год, будут ремонтировать «вадовцы»

На следующий год в планах городских властей – продолжить ремонт дорог. В начале года будет известно, сколько улиц в Керчи ждёт капитальный ремонт.



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