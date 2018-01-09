Специальный выпуск от КерчьИНФО: лучшие события в Керчи за 2017 год

Встречая Новый год, мы собираемся за праздничным столом, рассказываем друг другу о планах на будущее и вспоминаем события уходящего года, подводим итоги, делаем выводы. Команда КерчьИНФО подводит итоги новостей Керчи 2017 года. Мы предлагаем внимаю читателей ТОП-7 событий в Керчи за 2017 год.

2017 год был наполнен позитивными новостями и хорошими событиями. Давайте вспомним несколько приятных моментов.

Поезд Победы В Керчи

После событий Крымской весны майские праздники в Керчи стали особенно яркими и масштабными. В 2017 году, в рамках программы празднования даты 9 мая, в Керчь прибыл настоящий Поезд Победы. На вокзальную площадь приехали керчане и гости города, чтобы посмотреть на величие легендарного паровоза.

Поезд привез технику времен Великой Отечественной Войны.

Для керчан это событие стало значимым и трогательным. Ветераны встречали паровоз со слезами на глазах. Они вспоминали чего стоила эта Победа.

Выставка «Крымский Мост» в Керчи

Выставка «Крымский мост. Фантастическая реальность» весь летний сезон принимала много гостей. Среди желающих посмотреть миниатюру будущего моста были керчане, гости из других городов Крыма и всей России, иностранные туристы.

Уникальную экспозицию увидел и глава Республики Сергей Аксенов.

На выставке были представлены уникальные находки, которые обнаружили в Керченском проливе на первых этапах строительства Крымского моста.

Планируется сделать в Керчи постоянную выставку Крымского моста. Сотрудники ВКИКМЗ отмечают, что у них собралось очень много интересных экспонатов. Помимо собственных находок в наш музей переданы экспонаты с выставки в Москве.

Транспортировка арок к Крымскому мосту

Транспортировка арок на фарватер стала хорошей новостью для всей России. За процессом наблюдали с экранов телевизоров, слушали комментарии по радио, прямые трансляции в интернете.

Первой в свой путь «домой» отправилась арка Железнодорожной части Крымского моста. Это было в конце августа 2017 года. В сентябре к ней присоединилась и автомобильная арка.

Сложный процесс транспортировки легко наблюдать, но трудно объяснить понятным языком. Поэтому журналисты КерчьИНФО написали Сказку о том, как автомобильная арка Керченского моста попала на фарватер. В ней максимально доступно описана морская операция.

Крепость «Керчь» – 160 лет

В 2017 году одна из главных достопримечательностей города отметила 160-летие. В июле целую неделю праздновали юбилей Крепости «Керчь».

В комплекс мероприятий на территории Крепости представлены интересные выставки, зал голограмм «Окно в прошлое». Посетители увидели театрализованное представление, фотографировали с актерами в костюмах времен Крымской войны, показали старинную военную технику.

Гостям предоставили возможность побывать в роли поисковика-сапера. Можно было пострелять из порохового ударно-капсульного ружья образца 1826 г.

Празднование юбилея Крепости «Керчь» стало масштабным мероприятием, которое понравилось гостям и самим организаторам.

«Мы шли к этому празднику очень долгой работой – изданы книги, открыты выставки, сделано до 10 маршрутов. Это событие мы хотим сделать традицией, как Днем Крепости «Керчь», – рассказывает генеральный директор ВКИКМЗ Татьяна Умрихина.

Она отметила, что развитие Крепости, как музея очень важно. Ведь Крепость «Керчь» – первое, что увидят гости Крыма проезжая по Керченскому мосту.

Керчь – древнейший город России

Продолжаю ему музейных ценностей и истории Керчи нельзя обойти стороной важное достижение в 2017 году. Ученые доказали, что Керчь является самым древним городом России.

Этот факт подтвердили археологи и историки Института археологии РАН. Это действительно значимое и хорошее событие.

Теперь осталось получить соответствующий документ, который официально подтвердит новый статут города.

Как сообщила генеральный директор ВКИКМЗ Татьяна УМРИХИНА, на это потребуется около 5 лет.

Преображение Молодежного парка

Осенью 2017 года приступили к реконструкции Молодежного парка. В декабре состоялось торжественное открытие.

Зона отдыха действительно преобразилась до неузнаваемости. Маленьких керчан порадовали большой детской площадкой, оснащенной комплексами для детей всех возрастных категорий.

Любителей спорта и ЗОЖ встречают новые спортивные площадки. Появилось новое футбольное поле. Несколько декоративных деталей.

Хотя керчане были недовольны тем,что ко дню открытия парк еще не был полностью готов, праздничное настроение не было испорчено. Даже дождливая погода не испугала людей, которые пришли на торжественное открытие парка.

Настоящий Дед Мороз приехал в Керчь

В 2017 году в Керчь приехал российский Дед Мороз. Это событие порадовало как самых маленьких керчан, так и взрослых.

В ДК корабел пришли жители из разных районов города. Многим просто не хватило места. Все хотели увидеть главного Дедушку страны. Дети принесли ему свои письма и добрые улыбки.

Также, Дед Мороз из Великого Устюга побывал на Крымском мосту и отправился в путешествие по всему полуострову.

Керчь с размахом отметила Новый год

В 2017 году в Керчи программа новогодних гуляний удивила своим масштабом. Началось все с украшения центральной площади. Светящиеся фигуры привлекли к себе внимание всех горожан. Они придали городу больше сказки и новогоднего настроения. Еще до того, как декорации засияли люди выстаивались в очередь чтобы сфотографироваться с красивыми фигурами.

Порадовала керчан и новая городская елка. новая 17-метровая красавица казалась непривычно огромной. сейчас невозможно представить ее отсутствие на площади Ленина.

Первым новогодним мероприятие стал парад Дедов Морозов. Такого интересного события в Керчи еще не было. На парад пришли представители различных предприятий города, частные предприниматели, работники культуры и администрации. Праздник удался на славу.

Новогодние гулянья в Керчи прошли до праздника Рождества Христова. Концерты и развлекательные программы проходили на 3 площадках города. Большинство керчан отметили, что это был самый веселый и красивый Новый год в Керчи.

Такими событиями был наполнен прошлый год. Хорошие новости всегда приятно вспоминать. Какие события 2017 года для вас стали значимыми?

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