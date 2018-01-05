Специальный выпуск от КерчьИНФО: топ скандалов в Керчи за 2017 год

Встречая Новый год, мы собираемся за праздничным столом, рассказываем друг другу о планах на будущее и вспоминаем события уходящего года, подводим итоги, делаем выводы. Команда КерчьИНФО подводит итоги новостей Керчи 2017 года. Мы предлагаем внимаю читателей ТОП-7 скандалов в Керчи за 2017 год.

Коррупционные скандалы в Керчи

С начала 2017 года в Керчи прошел ряд коррупционных скандалов. Одной из самых громких новостей была историю с назначением на должность начальником МУПа Дениса Щербинина.

В рамках мероприятий, направленных на борьбу с коррупцией депутаты подготовили проект решения сессии горсовета Керчи, который жёстко регламентирует процесс утверждения на должности руководителей МУПов. Таким образом, на должность начальника МУПа назначили человека, который ранее был обвинён в организации незаконного вылова 30 тонн рыбы. Ущерб, причинённый государству этим браконьером, был оценён в 14,8 млн рублей. Тогда депутата от тюремного заключения спасла амнистия.

И тем не менее, в Керчи продолжалась борьба с коррупцией. Так, уже в апреле за взятку в размере 500 000 рублей был задержан директор «Керченского торгового порта» и депутат городского совета Владимир ВОЛКОВ.

В 2017 году к логическому завершению пришел еще один коррупционный скандал. Бывшему главе администрации Сергею ПИСАРЕВУ назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет и штрафа в сумме 6,4 миллиона рублей.

Напомним, Сергей ПИСАРЕВ обвинялся в земельных махинациях и получении взятки в размере 3,2 млн. руб.

С самого начала службы на посту главы городской Администрации Сергей ПИСАРЕВ заявил о своих намерениях работать на благо города. Не раз проводились пресс-конференции, где глава города отчитывался за каждую потраченную копейку из городского бюджета. Он даже занял второе место в рейтинге крымских глав администраций по итогам проведения опроса на сайте РИА Крым.

О громких коррупционных делах сейчас в Керчи не слышно. Однако, в ленте городских новостей периодически мелькают сообщения о злоупотреблении служебным положением и подделке документов.

Недавно, в ходе прокурорской проверки обнаружен факт нарушения законодательства о муниципальной службе. В городском совете работает депутат с поддельным документом об образовании. Официальной информации об имени чиновника нет. Известно лишь, что его обязали опубликовать сведения о недействительности диплома и передать его для уничтожения в установленном порядке.

Дома для переселенцев

История с домами для переселенцев началась еще в 2016 году: подрядчик «Китеж» несвоевременно выполнял работы, нарушал график. Организацию отстранили от проведения строительных работ, взыскали штрафы.

В 2017 году дома для переселенцев «задела серая туча» большого коррупционного скандала. Вице-премьер главы республики Олег КАЗУРИН требовал деньги за назначение «нужного» подрядчика для строительства домов жителям санитарной зоны стройки Керченского моста. В феврале КАЗУРИН был задержан. Он обвинялся в получении крупной взятки – 27 миллионов рублей.

И далее стройка осуществлялась без необходимых документов, с явными нарушениями. Потом, конечно, эти ошибки были устранены. Однако, спешка и финансовые «откаты» сказались на качестве строительства. После шторма пошел трещинами цоколь первого этажа, провалилась плитка возле домов. Внутридомовые коммуникации оставляли желать лучшего – текли отопительные котлы и трубы.

И хотя долгожданный и торжественный момент вручения ключей новоселам уже прошел, люди еще долгое время не получали документы на право собственности.

В Керчи дома «для переселенцев» уже переименовали в «многострадальные». И такое название вполне оправдано по сей день.

Россия не приняла участие в Евровидении

В прошлом году был еще один громкий скандал, который косвенно коснулся Керчи.

Юлия САМОЙЛОВА должна была представить нашу страну на международном конкурсе, который в 2017 проходил в Украине. Однако, певице закрыли въезд в страну. Причиной тому стал визит Юлии в Керчь еще в 2015 году. Здесь она принимала участие в фестивале «Мир спорта и добра».

Таким образом, из-за визита в Керчь певица так и не приняла участие в конкурсе. В 2017 году Россия вообще не была представлена на Евровидении.

Фейки Крымского моста в 2017-ом

Фантастические басни про Крымский мост от украинских СМИ мы слышали, еще когда даже не был разработан проект транспортного перехода. Изначально противники моста высмеивали саму идею строительства, ссылаясь на неудачный опыт и на мнения некоторых ученых, блогеров и СМИ. В то время, когда строительство уже было в самом разгаре, распускались слухи о том, что «Стройка века» заморожена. Мол, «денег у Путина не хватает».

Когда уже невозможно было продолжать разговоры о якобы несуществующем мосте, украинские СМИ решили, что Керченский мост рухнет. Они ссылались на слова старшего научного сотрудника Российской академии наук, Института водных проблем РАН Юрия Медовара. Ученый отмечал ранее, что строительство моста невозможно по разным причинам. Возможно, он забыл, что за это время современные технологии значительно улучшились.

В прошлом году громкой новостью про Крымский мост стал очередной фейк. Украинские СМИ использовали старое видео шторма в Сочи и присвоили ему интересное название – «Керченский мост смыло штормом». Журналисты КерчьИНФО быстро разоблачили очередной фейк – нашли правдивую информацию о видео и представили фото реальной «Стройки века».

В сентябре 2017 года в сети «Интернет» от украинских блогеров разлетелась информация о просадке опор Крымского моста. Украинские СМИ предпочли выбрать громкий заголовок вместо правдивой информации, лихо разнесли эту новость. Но на самом деле громкая фраза не имеет автора. Получилось сарафанное радио – один придумал, другой услышал, третий подхватил, четвертый «выплюнул» и получилась «СЕНСАЦИЯ».

Пресс-центр Крымского моста оперативно опровергнул ложную информацию. Так что и эта «гениальная» новость прожила недолго.

Уже перед самым Новым годом Украина решила завершить свой «хит-парад бредовых идей» очередной новостью про Крымский мост. Бывший заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Игорь РОМАНЕНКО заявил, что Крымский мост является уязвимым с военной точки зрения. Как считает военнослужащий, сооружение недостаточно защищено от авиации, а также ракет наземного и морского базирования.

Интересно, каким образом господин РОМАНЕНКО мог быть начальником ВСУ, если не понимает, что «защита» моста может быть невидимой, но эффективной? Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц КЛИНЦЕВИЧ прокомментировал заявление РОМАНЕНКО. Он сказал, что это «разговор не совсем адекватного генерала, который не осознает возможных последствий таких опасных заявлений».

Комсомольский парк или жилой дом: чья взяла?

В семнадцатом году городские власти приняли решение – построить на территории Комсомольского парка жилой комплекс. Жителей микрорайона такое положение дел не устраивало. Долгие месяцы шли бесконечные споры. Также, было известно, что на этой территории планируется строительство гостиницы. Вопросом застройки территории керченского Комсомольского парка заинтересовался депутат государственной Думы Российской Федерации Константин БАХАРЕВ. Увидев заборы в прибрежной парковой зоне, чиновник был крайне возмущен. Он заявил, что сейчас экологическая ситуация в Крыму, как никогда требует сохранения зеленых и парковых зон. Однако, строительство домов уже было утверждено в городской Администрации.

Неравнодушные керчане долгое время стучались в кабинеты к чиновникам. Предотвратить застройку парковой зоны не удалось. Однако было обещано, что часть квартир в новых домах достанется очередникам. На этом и поставили точку в нескончаемых спорах.

Плохой частный сад в Керчи

В конце прошлого года в редакцию сайта КерчьИНФО обратились керчане, которые пострадали от незаконных деяний частного предпринимателя. Частный детский сад открыла Ирина ПРИХОДЬКО – индивидуальный предприниматель, владелец торговой точки на Центральном рынке, психолог, астролог, таролог. В гонке за деньгами ее не останавливают даже жизни и здоровье маленьких детей. Выявлен приличный ряд нарушений в работе детских центров «Беби клуб» и «Искусство жить». Родители жалуются на некачественную еду, непрофессиональный персонал, несоответствие санитарных норм, несоблюдение техники пожарной безопасности, а также хамство со стороны самого директора центров.

Эта история продолжается и сейчас только уже в судебном порядке. Скоро мы узнаем новые подробности шумного скандала.

Гимназия Короленко: школа или музей?

Керчане думали, что конец 2017 года станет решающим в судьбе керченской гимназии им.Короленко. За почти 150 лет существования в этом здании было учебное заведение. Сейчас на него «положили глаз» музейщики.

Дело в том, что здание находится в аварийном состоянии. В школе обучается почти 600 человек. Это юные керчане с разных районов города. Гимназия считается пристижным учебным заведением Керчи, а также, памятником архитектуры.

Принято решение провести реконструкцию здания. Однако, даже после ремонта, по законодательным нормативам здесь не может быть школы. По крайней моере не на 600 человек.

Родители нынешних учеников и выпускники решили отстоять свою школу. Обращались и в Алминистрацию города и даже были на встрече с главой Республики Сергеем АКСЁНОВЫМ.

Сейчас вопрос решили так – школу оставить детям. В ходе выяснения всех вопросов было озвучено, что в Керчи построят новую школу, а которую переведут детей из Короленко. Но строить ее будут далеко от центра . Родителей учеников такое положение дел тоже не устраивает.

Последние новости о ситуации с гимназией озвучила генеральный директор ВИКМЗ Татьяна УМРИХИНА. Она сказала, что пока новой школы нет – гимназия Короленко останется учётным заведением. Как только постоят новое здание, которое будет соответствовать всем требованиям, разумнее будет сделать из гимназии музей.

Аварийное здание действительно непригодно для полной школьной жизнедеятельности. Новая школа – лучший выход из положения. Но это если думать о безопасности детей. Но многие родители учеников не хотят другой школы. Тогда напрашивается вопрос – думают ли они о своих детях или об имидже? Нужна ли им хорошая школа или просто престижная?

Реставрация Эльтигенского паруса: зачем «испортили» памятник?

Ещё в 2016 году отреставрировали мемориал «Парус» в посёлке Героевское. Многие особых перемен не заметили, подумав что «знающие» люди лучше разбираются в этих вопросах. В итоге на такую реставрацию потратили почти 20 миллионов рублей.

На самом деле памятник вообще не нуждался реставрации. Об этом говорили эксперты и сам архитектор мемориала. Более того, такая реставрация испортила «Парус». По словам архитектора памятника Леонида Тазьбы альпинисты расковыряли его, для того, чтобы выяснить сечения арматуры. Хотя это можно было спросить у создателя.

«Они изменили фактуру памятника, сделали его фанерным, гладким, а он должен быть брутальным, грубым, как природа, со всеми неровностями, включая остатки траншей. И памятник не имеет вечного огня. Это памятник героям, а не погибшим. Памятник фактически новое слово в монументальной архитектуре, ведь он естественным образом продолжает рельеф местности. Но под ним, из-за движения воздуха, возникающем из-за угловой атаки ветра, земля сдута, даже обнажилась ножка на которой он стоит. Теперь новые технологии позволяют восстановить очертания холма, которые были раньше естественные, силуэт холма переходит в силуэт памятника. Но промышленные альпинисты не знали всего этого, им нужно было освоить бюджетные деньги под видом реставрации. Они распустили слух, что памятник находится в аварийном состоянии. А это не так», – рассказывал Леонид Владимирович.

В ходе реставрации были оштрафованы альпинисты компании «ВЕК» на 200 тыс рублей. Однако, они оказались лишь козлами отпущения. За всей этой историей прячется человек, который положил в свой карман немалую сумму и обогатил других коррумпированных слуг народа.

Такими скандальными историями сопровождался 2017 год. Большинство из них остались в прошлом, там им и место. Пусть в этом году все скандалы дойдут до логической точки и победит здравый смысл.



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