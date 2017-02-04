Жители Керчи обеспокоены, что вскоре вместо привычных им аллей и зелёных деревьев в городских парках им придётся любоваться бетонными заборами и частными виллами. Одной из основных проблем с которой сейчас «воюют» жители Керчи — это борьба с планируемыми застройками в Приморском, Молодёжном и Комсомольском парках.

В Керчи не так много парков, чтобы их ещё и урезать частными застройками, считают жители города. Керчане возмущены вырубкой зелёных зон и возведением бетонных заборов на территории общественных городских парков.

Между руководством и жителями города разгорелась настоящая дискуссия по поводу застроек частного характера в общественных городских парках. Напомним, что в 2011-2012 годах в ходе плана зонирования часть территорий городских парков отошли частным лицам. В ходе разбирательств стало понятно, что с точки зрения закона все застройки легальны, и их уже никак не предотвратить.

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«В 2011-2012 годах было принято решение по плану зонирования, по которому определённые участки, находящиеся на территориях городских парков, отошли частным лицам», — прокомментировал журналистам KerchINFO.com заместитель главы администрации г. Керчи Роман Кириченко.

Заместитель главы администрации города рассказал журналисту KerchINFO.com и о том, что руководство города не может внести изменения в узаконенный ранее план зонирования города, так как эти земли сейчас не являются муниципальными, а являются частными объектами недвижимости. Судебные разбирательства по их отвоёвыванию повлекут за собой денежные претензии и судебные тяжбы.

Напомним, что раннее против застройки индивидуальными жилыми домами в парках Керчи активные горожане уже неоднократно собирали подписи керчан. Но вместо того, чтобы разобраться с формой собственности участков, вызывающих споры в обществе, недалекие активисты выбирают революционные формы борьбы.

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