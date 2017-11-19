«Спорный Крым» вызвал споры мировой общественности

Американское издание The New York Times в одном из своих материалов назвало полуостров Крым «спорной территорией». Активная реакция общественности последовала незамедлительно.

11 ноября на электронных страницах всемирно известной американской газеты The New York Times появилась статья о Крыме. Рядом с текстовым материалом была опубликована карта полуострова, обозначенная как «спорная территория».

Сразу после выхода статьи в свет последовала реакция МИД Украины. Об этом сообщает информационное агентство России ТАСС.

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«Крым не является «спорной» территорией. Это временно оккупированная территория Украины. Оккупант известен – РФ. Обратимся к The New York Times. Ошибки должны быть исправлены», – прокомментировала в своей социальной сети ситуацию пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Украины Марьяна БЕЦА.

В то же время, в ответ на запрос журналиста ТАСС, статью пояснила представитель пресс-службы газеты The New York Times Дэниелла Роад Хэ.

«У The New York Times существует последовательный подход к изображению территорий, которые являются спорными, оккупированными или каким-либо образом оспариваемыми, что всегда является щекотливой темой. Мы считаем, что и карта, и наша статья дают ясное и точное описание ситуации в Крыму. Что касается карты, то Крым был четко обозначен как спорная территория. В том, что касается сути, такой поход не свидетельствует о согласии с позицией России, если бы статус и будущее региона не были бы предметом спора, то мы не выступали бы с этой статьей. Газета подробно освещала ситуацию на Украине и в Крыму», – рассказала она.

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