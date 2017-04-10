Спортивная Керчь: Кубок города по бодибилдингу и финал ВВ-проекта

В Керчи пройдёт сразу два спортивных турнира в один вечер. Не пропустите это феерическое шоу!
На протяжении нескольких месяцев в Керчи продолжался второй сезон спортивного проекта «Beauty Body». Керченские парни и девушки смогли изменить не только своё тело, но и свою жизнь благодаря правильному питанию, регулярным тренировкам и полезным семинарам.
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«Beauty Body» проект нацелен на спортивное будущее своих участников. Туда пришли не просто люди, у которых есть проблемы с лишним весом или фигурой, а те, кто намерен сразиться за титул в профессиональной номинации на Кубках бодибилдеров на различных уровнях.
14 апреля состоится финал масштабного сражения участников с самим собой.
Планируются две номинации:
Все желающие могут поддержать начинающих спортсменов 14 апреля в 18:00 в малом зале ДК «Корабел».
Отметим, сразу после финала проекта пройдёт Кубок Керчи по бодибилдингу и фитнесу.
Приобрести билеты можно будет по адресу: ул. Архитектурная 8А спортклуб Кентавр.
За справками обращайтесь по телефону +7 (980) 366-35-57 Виктория!