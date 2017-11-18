Спортивная суббота в Керчи

Сегодня в городе пройдет сразу несколько спортивных мероприятий. Любителям активного образа жизни советуем ознакомиться со спортивной афишей КерчьИНФО.

Согласно плану Отдела по вопросам физической культуры и спорта, работе с детьми и молодежью в г. Керчь, сегодня, 18 ноября, в городе пройдет два спортивных соревнования.

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Так, во Дворце спорта «Судостроитель» (Аршинцево, ост. «Институт») пройдет турнир по боксу. Соревнования начнутся в 13:00.

Помимо этого, на территории керченского спа-отеля «Москва-Крым», а конкретно – в бассейне «Дельфин», состоится Первенство Крыма по водному поло.

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