Спортплощадка на «Верхнем Солнечном»: теперь – то, что нужно

В микрорайоне «Верхний Солнечный», в торжественной обстановке состоялось открытие обновленной спортивной площадки.

На мероприятии присутствовало городское руководство: председатель керченского горсовета Лариса ЩЕРБУЛА и новый глава администрации Керчи Сергей БОРОЗДИН.

Глава администрации города в своей приветственной речи отметил, что в реконструкции площадки приняло участие достаточно большое количество людей, а инициаторами ремонта выступили жители микрорайона. Была составлена инициативная группа, которая не раз выступала с обращениями в администрацию по поводу реконструкции спортивной площадки. Город выполнил пожелания жителей, а Сергей БОРОЗДИН исполнил первый удар по воротам на новом поле.

В свою очередь, генеральный директор ФК «Океан» Евгений АДАМЕНКО, также присутствовавший на мероприятии, совместно с главным тренером клуба и представителями взрослой и молодежной команд, вручил подарок спортсменам микрорайона – футбольные мячи и комплекты манишек для двух команд, чтобы при игре можно было различить, кто с кем соперничает.

Читайте: ФУТБОЛ. «Океан» — «ТСК-Таврия» 6:1

На площадке, помимо ворот, также установлены баскетбольные кольца. И первый бросок в кольцо сделала Лариса ЩЕРБУЛА. Помимо этого, она заметила, что активом микрорайона был выбран человек, который будет следить за состоянием спортивного сооружения. Учитывая не слишком лицеприятный контингент, любящий распитие спиртного на природе, а в частности на детских и спортивных площадках, назначение такого человека было необходимо. Теперь, в 8 утра каждый день площадка будет открываться, и в 10 вечера закрываться.

Также, молодым керченским баскетболистам, которые позднее будут играть в свой любимый вид спорта на этой территории, подарили баскетбольные мячи.

После этого, состоялся небольшой конкурс среди молодых футболистов района «Верхний Солнечный». Ребята набивали мячи, показывали технику удара и пытались «пробить» вратаря основного состава ФК «Океан». Победителям были вручены шарфы клуба на память.

Ну а после окончания торжественной части, футболисты ФК «Океан» и «Океан-2004» сыграли показательный матч для жителей микрорайона.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

