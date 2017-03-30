Спустя полгода: в Керчи расчертили шоссе от паромной переправы

В Керчи расчертили дорогу, которая ведёт в город от паромной переправы. После ремонт полотно около половины года находилось без пометки.

Проезжая часть по улице Генерала Петрова снова с необходимой разметкой.

Важно отметить, что 11 км указано дороги ремонтировались летом/осенью 2016 года. Однако окончательно ремонтные работы на дороге и облагораживание остановок вдоль нее завершилось недавно.

Окончание ремонта ознаменовалась нанесением дорожной разметки по всей проезжей части.

Важно отметить, что транспортные средства передвигались по ул. Генерала Петрова в течение полугода по нерасчерченной дороге.



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