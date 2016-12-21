Руководство США назначили санкции против нескольких российских компаний, которые осуществляют экономическую деятельность в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов Америки.

В сообщении говорится о четырёх транспортных и строительных компаниях в границах исполнительного указа 13685 (президента США), подразумевающий, помимо всего остального, санкции по отношению какого-либо человека, который «работает в Крымском регионе Украины».

«Эти 4 компании включены в список, поскольку они работают в Крымском регионе Украины», — сообщает пресс-служба.

В этот раз в санкционный список попали АО «Институт Стройпроект» и ООО «Карст» — за связь со строительством Керченского моста, ФГУП «Крымская железная дорога» (КЖД) так как несет ответственность за «развитие железных дорог на полуострове» и компания «Крымские порты», поскольку подчиняется министерству транспорта Республики Крым и обеспечивают безопасность морпортов.

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Более того, в «черный список» внесены еще 4 компании за «материальной, финансовой или технологической поддержки» корпорации «Совфрахт», которая уже находится в этом списке. Речь в данном случае идет о следующих компаниях: «Транспетрочарт», «Трансфлот», «Солид» и «Русхимтрейд».

Под санкции попали и танкера, за причастность к компании «Трансфлот».

«Танкер «Маршал Жуков» и «Сталинград» были задействованы в топливных поставках от имени «Совфрахта» в 2015-2016 годах», — готовится в сообщении. А танкер «Маршал Жуков, в свою очередь в 2016 году часто плавал в и из Керчи».

Следует отметить, что в санкционный список также попали и дочерние компании Россельхозбанка и компании «Новатэк», которые с 2014 года находятся под санкциями.

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