Стадион имени 50-летия Октября готов к футбольному сезону

Футбольное поле главной арены города тщательно подготовили к футбольным матчам. На днях стадион имени 50-летия Октября проверит специальная комиссия Крымского футбольного союза.

В преддверии домашнего матча футбольного клуба «Океан» (Керчь) в рамках чемпионата Премьер лиги КФС готовность стадиона проверит специальная комиссия. Директор стадиона им. 50-летия Октября «ДЮКФП» Олег Жмака уверен в положительном отзыве комиссии и оценивает качество поля на твёрдую четвёрку.

Также в комментарии KerchINFO.com Олег Станиславович рассказал о том, как удалось достичь того качества футбольного поля, которое есть сейчас. Как оказалось, в течении зимы за полем тщательно ухаживали.

«Был внесён речной песок для укрепления дренажной системы. В середине февраля было внесено удобрение, и футбольное поле накрыли геотканью на период около двух недель», — отмечает директор стадиона.

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Многие керчане, приходя заниматься спортом на стадион, отмечают качественное преображения поля и улучшение его внешнего вида.

Напомним, что в Крыму 4 марта стартовала весенняя часть чемпионата Премьер лиги Крымского футбольного союза. Первый матч керченский «Океан» выиграл со счетом 3:1. В Феодосии была повержена местная «Кафа». Первый домашний поединок состоится 19 марта в 15:00. Противником керчан будет аутсайдер первенства — команда «КФУ-Бахчисарай».



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