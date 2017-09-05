Стала известна судьба виновника ночного ДТП на трассе «Керчь-Симферополь»

Вчера ночью водитель фуры марки «Scania» не справился с управлением транспортного средства. В результате этого произошла авария. Как ранее сообщала редакция KerchINFO.com, грузовой автомобиль перекинулся, что привело к разливу топлива. К месту происшествия оперативно прибыло отделение 115 пожарной части пгт. Приморский ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым», а также сотрудники ГИБДД и скорой медицинской помощи.

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По сообщению пресс-службы Госавтоинспекции, водитель 1962 года рождения скончался в карете скорой помощи при транспортировке в медицинское учреждение.

Напомним, инцидент случился по причины выбора водителем небезопасной скорости движения, в результате чего на левом закруглении проезжей части, выехал за пределы проезжей части вправо, где совершил наезд на препятствие «бордюрный камень клумбы», после чего допустил опрокидывание автомобиля.

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