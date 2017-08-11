Стали известны победители творческого конкурса Керченского моста

Озвучены имена победителей конкурса песен и стихотворений про Керченский мост. Счастливчики смогут посетить стройплощадку Крымского моста. Об этом сообщает информационный центр «Крымский мост»

По итогам голосования судейской коллегии конкурса на лучшую песенную композицию и стихотворение про Керченский мост были определены лучшие из лучших.

Так, в номинации «Композиция» первое место одержал житель Иваново Леонид Чернышев. Его вдохновила на написание произведения поездка в Крым, которая состоялась 30 лет назад.

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Второе место в данной категории досталось — песне Валерия Зимина и Ивана Хиневича из города Дзержинска в Белоруссии. Соавторы – зять и тесть, которых также вдохновили воспоминания о поездке в Крым.

Третье место в соревновании песен заняла работа Евгения Челахова из Краснодара и Владимира Грачева из Москвы.

Среди стихотворений наиболее высокую оценку жюри получили 4 работы: произведения «Десять минут» Ольги Мерзляковой из Саяногорска, «Седьмая глава» Екатерины Кобзарь из Орла, Эльдара Ахадова из Нового Уренгоя и преподавателя колледжа культуры и искусств из Минусинска Александра Давыдова.

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Напомним, что все победители получат возможность посетить стройплощадку Крымского моста с подробной экскурсией по объекту.

Самые яркие работы, которые приняли участие в конкурсе, будут опубликованы в поэтическом сборнике «Крымский мост».





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