Стали известны подробности проведения рок-фестиваля в Керчи

В администрации города обнародовали официальный анонс рок-фестиваля «Боспорские врата», который пройдет в Керчи 24-25 июня.

В соответствии с документом, 24 июня керчан и гостей города ждут: водные аттракционы, шоу мыльных пузырей, семейный фестиваль конкурс на лучшую скульптуру из песка и пляжный волейбол.

Эти мероприятия запланированы с 10:00 до 13:00. В промежутке с 11:00 до 11:30 выступят творческие коллективы Керчи.

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Торжественное открытие фестиваля запланировано на 17:00, а сами участники начнут выступать в 17:30.

В первый день на сцену выйдут: «Два моря» (Керчь), «Брэйн Вошь» (Керчь), «Summer Boys» (Феодосия), «Киты» (Феодосия), «Shpilly Beavers» (Керчь), «Junkid» (Севастополь), «The Summers» (Джанкой), «Будни» (Севастополь), «Какой прекрасный день» (Красноперекопск) и «Сурогат» (Ялта).

На следующий день, 25 июня, с 10:00 до 13:00 к плану мероприятий добавят фестиваль красок и водные бои.

Концертная программа пройдет с 17:00 до 22:00.

Зрители увидят: «Случайные пассажиры» (с.Маленькое), «Royal Flush» (Керчь), «Такси на Дубровку» (Керчь), «Херес Янг» (Ялта), «Плод» (Симферополь), «The Pscoff» (Керчь), «Amely Sky» (Севастополь), «The Vazeline» (Санкт-Петербург) и «Angel Da Rock» (Санкт-Перебург).

Хедлайнер фестиваля – группа из Нижнего Новгорода «F.P.G.» отыграет с 23:00 до 00:00.

Вход на фестиваль, который пройдет на городском пляже, бесплатный.

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