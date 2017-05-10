Стало известно, когда начнется строительство трассы «Таврида»

Старт строительства трассы федерального значения «Таврида» начнётся на днях. Об этом сообщает пресс-служба правительства Крыма.

Официальный старт строительству трассы «Таврида» дадут 12 мая в 37 километрах от Симферополя. Там будет заложен памятный камень.

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В торжественном мероприятии планирует принять участие министр транспорта РФ Максим Соколов, глава Республики Крым Сергей Аксенов и руководитель Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Роман Старовойт.

Напомним, протяжённость федеральной трассы «Таврида» составит 253,5 километра, без учета автоподходов к Керченскому мосту и территории Севастополя. Пройдет она по территории шести муниципальных образований Крыма.

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