Стало известно, когда закончат ремонт дороги под Керчью

К 1 апреля этого года планируется завершить ремонт участка трассы Джанкой — Феодосия — Керчь. Об этом изданию «РИА Новости (Крым)» сообщили в Службе автомобильных дорог РК.

На данный период по всему региону происходит ремонт различных участков автомобильных дорог общего пользования. Но к 1 апреля 2017 года семь участков будут сданы.

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Одним из таких станет и трасса «граница с Украиной – Джанкой – Феодосия – Керчь». Сейчас там работы сосредоточены на 32 км в районе Керчи.

Напомним, что ремонтные работы на данном отрезке ведутся с августа 2016 года и должны были прекратиться ещё в декабре прошлого года.



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