Стало известно, кто не будет платить за капремонт

Государственный Совет РК установил правовые основы, в которых сообщается о том, кто имеет право на социальную поддержку по капремонтам. В частности стало известно кому положена компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт и в каких размерах. Соответствующий закон был принят в эту пятницу на внеочередном заседании крымского парламента. Об этом сообщила пресс-служба Госсовета.

Согласно новому законопроэкту льготы по оплате за капитальный ремонт дома предоставятся следующим категориям граждан:

• хозяева жилых помещений, проживающие одни, при этом не работающие и достигшие 70-летнего возраста имеют право на 50% компенсации обязательных взносов;

• владельцам жилья, которые живут одни, при этом не трудоустроены и достигли возраста 80 лет , полагаются 100% льготы;

• проживающим семьям, неработающим, получающим пенсию, являющимися собственниками жилья и достигшим возраста 70 лет положена 50% компенсации взносов;

• проживающие семьи пенсионеров, которые не трудоустроены и являются хозяевами помещений, при этом достигли 80 летнего возраста имеют право на возмещение 100% компенсации взносов.

Читайте: Керчане массово отказываются платить взносы за капремонт

В постановлении сообщается, что в случае, если собственник жилого помещения имеет право на льготу по двум и более основаниям, указанным в документе, меры социальной поддержки предоставляются по одному из оснований на выбор гражданина.

Отметим, что закон вступает в силу через 10 дней с момента его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года. Напомним, что согласно данному постановлению, полная и частичная компенсация расходов на капремонт будет доступна только для лиц, достигших возрастной планки в 70 и 80 лет.

Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!





