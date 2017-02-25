Стало известно, почему в Крыму нет международных наблюдателей

Крым остается в центре внимания международной общественности. Свежие новости политики в мире пестрят заголовками о невозможности пребывания в Крыму международных наблюдателей. Причины этого недоразумения открыла омбудсмен Людмила Лубнева.

Крым открыт для международных наблюдателей, но они не могут попасть на его территорию по формальным причинам. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека (омбудсмен) — Людмила Лубина в радио эфире «Спутника в Крыму»

Существует большое количество иностранных наблюдателей, которые проявляют интерес к Крыму и изъявляют желанию сюда приехать. Однако они не могут это сделать, поскольку для этого нужно соответствующее разрешение непосредственно российского образца. Так как международные организации не признают Крым частью РФ, они делают разрешения на въезд в Украине.

Читайте: Три вопроса помощнику Главы Республики Крым Анатолию Цуркину

«Мы заявляем, что мы — территория России, поэтому и готовьте документы, соответствующие законодательству Российской Федерации. И вот только в том, что они приезжают к нам с ненадлежащими документами, возникает вопрос. А запросив документы у Москвы, они признают Крым российским», — объясняет Лубина.

На территории Крыма, в свою очередь, готовы принимать международных наблюдателей и демонстрировать реальную жизнь крымчан без украшений.

«Пусть они приезжают. Мы всегда рады общаться с международными организациями и представителями, готовы показать, как мы живем, и мы не скрываем наших недостатков», — подчеркнула омбудсмен.

Сайт KerchINFO.com хочет напомнить, что в 2014 году, когда в Крыму проходил референдум по вопросу о присоединении к России, на полуострове присутствовали международные наблюдатели от различных европейских партий, общественных движений, а также депутаты Европарламента. Однако, их деятельность была поставлена под сомнение европейскими институтами. Часть международных наблюдателей из Европы после посещения Крыма попадает под санкции Украины.

Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!





