Stand Up Керчь: гостей ждёт «жаркое» шоу

Керчан приглашают на очередной вечер юмора в формате Stand Up. В этот раз гостями станут «звездые» комики из ведущих проектов страны.

Горожане уже успели полюбить этот проект. В нем из раза в раз принимает участие все большее количество юмористов, которые не дают скучать всем присутствующим.

В четверг, 8 июня, в диско-холле «Камелот» Stand Up Керчь будет радовать гостей новыми лицами.

Впервые в гостях:

Марк Сергиенко

— Двукратный победитель проекта «Рассмеши Комика»

— Финалист проекта «Comedy Battle» на ТНТ

— Участник рубрики «открытый микрофон» в шоу «Stand Up» на ТНТ

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Лев Марсел

— участник первого сезона проекта «Открытый Микрофон» на ТНТ

— участник рубрики «открытый микрофон» в шоу «Stand Up» на ТНТ

А также вновь на керченской сцене выступят:

Денис Маловичко

— неоднократный победитель проекта «Не спать» на канале ТНТ

— полуфиналист проекта «Comedy Battle» Без Границ на ТНТ

— резидент Stand up KRD

Леонид Кулаков

— основатель Stand Up KRD

— полуфиналист проекта «Comedy Battle» в составе дуэта «По Братски» (г. Краснодар)

Эрнест Тарджуманян

— резидент Stand Up KRD,

— участник первого сезона проекта «Открытый микрофон» на ТНТ

Начало в 20:00. не пропусти вечер убойного умора и отличного настроения!

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