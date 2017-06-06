Stand Up Керчь: гостей ждёт «жаркое» шоу

Керчан приглашают на очередной вечер юмора в формате Stand Up. В этот раз гостями станут «звездые» комики из ведущих проектов страны.
Горожане уже успели полюбить этот проект. В нем из раза в раз принимает участие все большее количество юмористов, которые не дают скучать всем присутствующим.
В четверг, 8 июня, в диско-холле «Камелот» Stand Up Керчь будет радовать гостей новыми лицами.
Впервые в гостях:
Марк Сергиенко
— Двукратный победитель проекта «Рассмеши Комика»
— Финалист проекта «Comedy Battle» на ТНТ
— Участник рубрики «открытый микрофон» в шоу «Stand Up» на ТНТ
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Лев Марсел
— участник первого сезона проекта «Открытый Микрофон» на ТНТ
— участник рубрики «открытый микрофон» в шоу «Stand Up» на ТНТ
А также вновь на керченской сцене выступят:
Денис Маловичко
— неоднократный победитель проекта «Не спать» на канале ТНТ
— полуфиналист проекта «Comedy Battle» Без Границ на ТНТ
— резидент Stand up KRD
Леонид Кулаков
— основатель Stand Up KRD
— полуфиналист проекта «Comedy Battle» в составе дуэта «По Братски» (г. Краснодар)
Эрнест Тарджуманян
— резидент Stand Up KRD,
— участник первого сезона проекта «Открытый микрофон» на ТНТ
Начало в 20:00. не пропусти вечер убойного умора и отличного настроения!
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